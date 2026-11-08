Toprağı fidanla, emekçi kadınları hayalleriyle buluşturuyor

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde fidancılık yapan Nevin Dereli, tarımsal üretimini köydeki kadınların hayatına dokunarak taçlandırıyor. Geçen haftalarda kadın emekçileri Anıtkabir'e götürerek hayallerini gerçekleştiren Dereli, bu kez kadın işçileri ilk kez uçakla yurt dışı seyahatine götürmeyi hedefliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde veteriner hekim olan ve uzun yıllar kamuda çalışan Nevin Dereli (54), henüz 7 yaşında babasının yanında başladığı meyve fidancılığını, emekli olduktan sonra eşi Sedat Dereli (56) ile büyüttü. Çalışanlarının yüzde 90'ı kadınlardan oluşan ve kadınların hayatına dokunmayı kendisine misyon edinen Nevin Dereli, geçen haftalarda emekçi kadınları Anıtkabir ziyaretine götürdü. Şimdiki hedefi işçi kadınları ilk kez uçağa bindirip yurt dışı gezilerine çıkarmak olan Dereli, kadınlara sunduğu imkanlarla bölgedeki işletmelere örnek oluyor. Uzun yıllar kamuda çalıştıktan sonra ata mesleğine döndüğünü söyleyen Dereli, "Kamuda çalışırken ne köyümün kadınlarına ne de çocuklarıma dokunabiliyordum. 12 yıl önce emekli olarak eşimle çalışmaya karar verdim. İlk başladığım dönemde 300 bin üretimimiz varken, şimdi 1 milyonun üzerinde meyve fidanı ve 500 bin zeytin fidanı üretimimiz var" dedi.

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'HİÇ DENİZE AYAĞINI SOKMAMIŞ ÇALIŞANLARIM VARDI'

İşletmelerinde üretim sezonunda ortalama 45 kişi çalıştığını, çalışanların yüzde 90'ının kadın olduğunu aktaran Dereli, "12 yıl önce işe başlarken hedefimde köyümün kadınları vardı. Ekonomik imkanları sınırlı, çocuklarının okunmasına katkı sağlamak isteyen kadınlarla çalışıyoruz. O arkadaşlara kapı olduk, burada aile gibiyiz. Hiç denize ayağını sokmamış çalışanlarım vardı. Beraber denize gittik. Kahvaltıya gidiyoruz. En büyük hedeflerimden birisi, onları Anıtkabir'e götürmekti. 29 Ekim dolayısıyla Anıtkabir'e gittik. Eskişehir'e gittik, şatoyu gezdik. Herkese sıradan gelen şeyler onlara gelmeyebiliyor. Şimdi de uçakla yurt dışı seyahati yaptırmak istiyorum. Hedefim, doğduğumuz yerde doymak ve kadınları güçlü hale getirmek. Kadın kendi parasını kazanırsa, güçlü ve mutlu olursa güçlü ve mutlu çocuklar yetiştirir. O çocuklar da kendi topraklarını sever ve başka ülkelerin yaşamlarına özenmezler" diye konuştu.

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'AİLEMİZDEN FAZLA BURADA VAKİT GEÇİRİYORUZ'

Fidancılık işletmesinde 6 yıldır çalışan Necla Önder, "Nevin abla bizi Anıtkabir'e, Eskişehir'e götürdü. Gezmelere götürüyor. Ailemizden fazla burada vakit geçiriyoruz. Çocuklarımı burada kazandıklarımla okuttum, geçimimi buradan sağlıyorum. Anıtkabir'e gidince çok duygulandım. Televizyonlarda görüyorduk. İnsan gidince daha iyi anlıyor. Gezmeyi çok seviyorum. İmkanım olsa dünyanın her tarafına giderdim" dedi.

'ANKARA'YA DAHA ÖNCE HİÇ GİTMEMİŞTİM'

Fidancılık işine girmeden önce ev hanımı olduğunu aktaran Serpil Bağlı ise "Uzun zamandır burada çalışıyorum. Burası sadece iş yeri değil, aile ortamı gibi. Çalışmanın haricinde faaliyetlerimiz oluyor. Ankara'ya gittik, Anıtkabir'i gördük. Daha önce hiç gitmemiştim. Ankara'ya gidip bir karesine ayak basmak, dinlediğimiz, gördüğümüzden hariç gidip görmek çok farklı bir şeymiş. Çanakkale'ye gitmeyi de istiyorum" diye konuştu.