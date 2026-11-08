İzmir'de tarihi eser niteliğinde 525 sikke ve obje ele geçirildi

Belirlenen adrese düzenlenen baskında Arkaik, Roma ve İslami dönemlere ait yüzük, ok ucu, sapan taşı ve dişçilik aletleri ile insan tasvirli figürinlerin (heykelcik) de yer aldığı 299 obje ve 226 sikke ele geçirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 525 sikke ve obje geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

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