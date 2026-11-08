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        İzmir'de tarihi eser niteliğinde 525 sikke ve obje ele geçirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 525 sikke ve obje geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:29 Güncelleme:
        İzmir'de tarihi eser niteliğinde 525 sikke ve obje ele geçirildi

        İzmir'in Aliağa ilçesinde tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 525 sikke ve obje geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, Aliağa ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

        Belirlenen adrese düzenlenen baskında Arkaik, Roma ve İslami dönemlere ait yüzük, ok ucu, sapan taşı ve dişçilik aletleri ile insan tasvirli figürinlerin (heykelcik) de yer aldığı 299 obje ve 226 sikke ele geçirildi.

        Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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