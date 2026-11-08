İzmir'in minik judocuları için hedef 2036 olimpiyatları

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün genç judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Süper Minikler Balkan Şampiyonası’ndan 1 gümüş, 2 bronz madalyayla döndü. Henüz 11 yaşında ailelerinden ilk kez bu kadar uzak kalan ve ilk yurt dışı deneyimlerini yaşayan Elif Aydın, Poyraz Yetginoğlu ve Şura Özer, madalya sevinçlerinin yanı sıra olimpiyat hedeflerini anlattı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün gelecek vaat eden judocuları, Bosna Hersek’te düzenlenen Judo Süper Minikler Balkan Şampiyonası’nda 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı. Saraybosna’daki organizasyona 11 ülkeden 336 sporcu katılırken İzmirli Elif Aydın 32 kiloda gümüş madalyanın sahibi oldu. Poyraz Yetginoğlu 42 kiloda, Şura Özer ise 25 kiloda bronz madalya elde etti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın ortaya koyduğu, "Olimpiyatlarda İzmir’den daha fazla sporcu yer almalı" vizyonuna uygun şekilde yarışmacı ve yetiştirici kimliğiyle faaliyet gösteren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, kentin ve Türkiye’nin parlayan yıldızı olarak bir kez daha öne çıktı. Kulüp çatısı altında judo takımlar sorumlusu olarak görev yapan antrenör Ömer Savcı, 20152016 doğumluların yer aldığı süper minikler kategorisinde ter döken sporcuların ilk yurt dışı tecrübeleri hakkında bilgiler verdi.

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Antrenör Savcı: "Bizleri, ailelerini gururlandırdılar"

Turnuvayı değerlendiren Antrenör Ömer Savcı, "Bu yaş grubumuz daha önce Türkiye şampiyonalarında yer almıyordu. Bu sene ilk defa federasyonun faaliyet programına alındı. Bu çocuklarımız önce İzmir’de yarıştı ve Türkiye’deki şampiyonaya katılmaya hak kazandılar. Türkiye şampiyonasında bir altın iki bronz madalya aldılar ve Balkan şampiyonasında ülkemizi temsil ettiler. Bosna Hersek’te yapılan turnuvada sporcularımız bir gümüş iki bronz madalya alarak bizleri, ailelerini gururlandırdılar. Sporcularımızın yaşları küçük fakat hayalleri çok büyük" dedi.

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"Başarılıyız"

Sporcuların minikler kategorisinin de altında mücadele eden en küçük yaş grubu olduklarını aktaran Savcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın spora ve sporcuya verdiği öneme değdi. Savcı, "Başkanımız Cemil Tugay’ın verdiği destekle küçük, büyük, genç, yaşlı herkes spor yapabiliyor" diye konuştu.

Süper minikler kategorisinde eğitim alan 250’ye yakın sporcu olduğunu aktaran Savcı, "Bu sporcularımızla ana hedefimiz 2036 ve 2040 yıllarındaki olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek. Başkanımızın, ‘Biz bu çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlayacağız’ sözü vardı. Spor okulları ve bireysel antrenmanlarda 250’ye yakın sporcumuz var. Başarılıyız. Belediyemiz, kulüp başkanımız, yöneticilerimiz çok destek veriyor" ifadelerini kullandı.

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Elif Aydın: "Hedefim hep birinci olmak"

Balkanlarda ikinci olan Elif Aydın ise şunları söyledi:

"Turnuva heyecanlı ve iyi geçti. Rakiplerimle mücadelem sonucunda ikinci olarak gümüş madalya kazandım. Sekiz yıldır judo yapıyorum. Ablam ve ağabeyim judoya gidiyordu, onlar bıraktı, annem ‘belki Elif beğenir’ dedi. Sekiz yıldır judo yapıyorum. Büyüdüğümde daha büyük organizasyonlarda madalya sahibi olmak istiyorum. Hedefim hep birinci olmak."

Hedef olimpiyatlar

Altı yıldır judo yapan Poyraz Yetginoğlu da, "Turnuvaya heyecanlı geçti. İlk defa yurt dışına çıktım ve ailemden ilk defa bu kadar uzaktaydım. Bu yüzden biraz stresliydim ama maçlara ve yenmeye odaklandım. Üçüncü oldum, bronz madalya aldım. Hayalim daha büyük turnuvalarda madalyalar almak. Olimpiyatlara katılmak ve her zaman birinci olmak istiyorum" dedi.

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"Daha çok madalya almak istiyorum"

Turnuvadaki mücadelesini aktaran Şura Özer ise, "Güzel geçti. Türkiye’yi temsilen gittiğim için ve madalya kazandığım için mutluyum. Üçüncü oldum. Yaşım ilerlediğinde olimpiyatlara gitmek ve daha çok madalya almak istiyorum" diye konuştu.