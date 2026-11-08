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        Aliağa FK bu sezon iç sahada ilk kez kazanamadı

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Aliağa FK bu sezon iç sahada ilk kez kazanamadı

        2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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