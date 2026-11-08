Aliağa FK bu sezon iç sahada ilk kez kazanamadı
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.
2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Aliağa Futbol, son iki hafta kayıplar yaşadı. Önce deplasmanda İnegöl Kafkaspor'a 3-2 yenilip liderliği kaybeden siyah-beyazlılar, evinde önemli rakiplerinden Muşsspor'la da golsüz berabere kaldı. Son iki maçta 4 puan yitiren sarı-siyahlılar, 22 puana ulaştı. Aliağa FK bu sezon evinde ise ilk kez kazanamadı. İç sahada bu maça kadar 4'te 4 yapan İzmir ekibinin başarılı serisi Muşspor sınavında son buldu.
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