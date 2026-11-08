Aras Kargo SK – İlbank: 3-0

SULTANLAR Ligi 8’inci hafta mücadelesinde Aras Kargo SK, evinde İlbank’ı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu’nda oynanan müsabakanın setleri 25-22, 25-22 ve 25-18’lik sskorlarla sona erdi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi ligdeki 5’inci galibiyetini alırken, Başkent temsilcisi 6’ncı kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

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