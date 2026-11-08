Durdurulan kamyonda 5 kilo kokain ele geçirildi; 2 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bornova ilçesinde durdurulan bir kamyonda narkotik köpeğiyle arama yapıldı. 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi. 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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