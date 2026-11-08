İzmir'de kamyonda 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi
İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda 5 kilo 750 gram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'in Bornova ilçesinde durdurulan kamyonda 5 kilo 750 gram kokain bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Takibe alınan kamyon Bornova'da durduruldu.
Araçta narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada 5 kilo 750 gram kokain ele geçirildi.
Araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
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