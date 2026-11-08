Torbalı'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kafeden ayrılan F.H. bir süre sonra kafeye oğlu T.H. (27) ile döndü. F.H'nin tabancayla ateş açması üzerine iş yeri çalışanı F.İ. (22) bacağından yaraladı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir kafede F.H. (51) ile iş yeri çalışanı U.A. (22) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

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