Aliağa Petkimspor, ABD'li oyuncu Jarrod Uthoff ile yollarını ayırdı
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Türkiye Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, sezon başında kadrosuna kattığı ABD'li basketbolcu Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Jarrod Uthoff’a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
33 yaşındaki uzun forvet Jarrod Uthoff, bu sezon ligde forma giydiği 6 karşılaşmada 3,5 sayı ve 3,5 ribaund ortalaması tutturdu.
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