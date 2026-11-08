Çeşme derbisinde kazanan Alaçatıspor: 2-0

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup üçüncü haftasında Çeşme Belediyespor’u konuk eden Alaçatıspor, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 20 galip ayrıldı. Üçte üç yapan Alaçatıspor, 9 puanla liderliğini korudu.

İzmir Süper Amatör Lig 4. Grup’ta mücadele eden Alaçatıspor ile Çeşme Belediyespor, yerel derbide karşı karşıya geldi. Güvenlik nedeniyle Çeşme Belediyespor taraftarlarının sahaya alınmadığı karşılaşmayı ev sahibi ekip 20 kazandı.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılaşmanın 12. dakikasında, Alaçatıspor’un yedek kulübesinde bulunan oyuncusu Mehmet Hamza Sincar kırmızı kart görerek saha dışına çıkarıldı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

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Goller ikinci yarıda geldi

İkinci yarıya etkili başlayan Alaçatıspor, 73. dakikada Erdi Önal’ın golüyle 10 öne geçti. Çeşme Belediyespor’da Umut Demir, 75. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.Alaçatıspor, 80. dakikada Ali Selcik’in kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. Golün sahibi Ali Selcik, 82. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca derbi, Alaçatıspor’un 20 üstünlüğüyle sona erdi.

Alaçatıspor liderliğini sürdürdü

Ligin ilk üç haftasını galibiyetle tamamlayan Alaçatıspor, puanını 9’a yükselterek liderliğini korudu. Üçüncü haftada da puanla tanışamayan Çeşme Belediyespor ise 9. sırada yer aldı. Ligin dördüncü haftasında Çeşme Belediyespor, 15 Kasım Pazar günü saat 14.00’te kendi sahasında Seferihisarspor’u ağırlayacak. Alaçatıspor da aynı gün ve saatte deplasmanda Urla Belediyespor ile karşılaşacak.