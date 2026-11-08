İzmir'de kumar oynayan 52 kişiye 615 bin lira ceza kesildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Kazımdirik Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde tombala oynatıldığını tespit etti.

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