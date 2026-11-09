Atatürk'ü gören İzmirli Nezihe Dilmen: Atatürk bizi kurtarıp buraya getirmiş

İZMİR'de yaşayan 96 yaşındaki Nezihe Dilmen, çocukluğunda ailesiyle birlikte Yunan zulmünden kaçıp geldikleri İzmir'de Atatürk'ü gördüğünü söyledi. Dilmen, "Atatürk'ü sevmem mi? Severim. Atatürk bizi kurtarıp buralara getirdi" dedi.

İzmir'in Foça ilçesinde yaşayan Nezihe Dilmen, henüz çok küçükken ailesiyle birlikte Yunanistan'ın Kavala ilçesinden İzmir'e geldiğinde Atatürk'ü gördüğünü söyledi. O anları anlatan Dilmen, "Kavala'dan 9 köy gelmişiz. Bir ayda İzmir'e çıkmışız. Bizi bir mağaza gibi büyük bir yere koydular. Eşyalarıyla, hayvanlarıyla tam 9 köy. Oradayken Atatürk geldi. Ayağında potur bir pantolon vardı. Başında ise kepi vardı. Ufaktım. Çok kalabalıktı. Atatürk'ü sevmem mi? Severim. Atatürk kurtarıp, bizi buralara getirdi. Bize buraları Atatürk vermiş. Herkes istediği yere oturdu" dedi.

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'YUNAN EZİYETİNİ ANLATTI'

Kavala doğumlu olan Dilmen, memleketlerinde ailesinin yaşadığı zulümleri gözleri dolarak anlattı. Dilmen, "Babamız savaşa gitmiş ve yaralı dönmüş. Türkiye'ye de yaralı olarak gelmiş. O zaman doktor yoktu, bilgi yoktu. İnsanlar bir şey bilmiyordu. Ondan sonra yaralı öldü. Annemler Kavala'daydı. Yunanlar evlerini basıp, hayvanlarının sütünü alıyorlarmış. Buğdaylarını alıyorlarmış. Yemeklerini, ekmeklerini alıp yerlermiş. Bunları annem hep anlatırdı. Annemler buğdaylarını ortası delik bir ağaca saklarlarmış. Evlerimize ortak olmuşlar. Atatürk toplam 9 köyü toplamış. Sonrasında da İzmir'e gelmişiz" diye konuştu.

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Annesinin orada gördükleri zulmü hep anlattığını kaydeden Nezihe Dilmen, "Çok baskı görmüşler. Genç erkekler askere gitmiş, kalan yaşlılarının kollarını arkadan bağlayıp kuyulara atmışlar. Yaşlıların bazıları kaçıp çalıların arasına saklanmış. Ekinlerimizi almışlar" ifadelerini kullandı.