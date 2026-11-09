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        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        İzmir'de 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ile 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:04 Güncelleme:
        İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        İzmir'de 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ile 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri, Karabağlar ilçesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Bir eve düzenlenen baskında 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain, 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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