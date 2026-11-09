İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bir eve düzenlenen baskında 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain, 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ile 4 hassas terazi ele geçirildi.

İzmir'de 38 bin 664 uyuşturucu hap, 177 gram kokain ile 66 kilo 363 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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