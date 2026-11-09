Ayşe Kaptan'ın rotası İzmir Körfezi

İZDENİZ'in tek kadın gemi kaptanı Ayşe Çalışkan, genç yaşına rağmen denizcilik sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübesiyle dikkat çekiyor. Henüz 31 yaşındaki Çalışkan yaklaşık 10 yıl uzak yol gemilerinde görev yaptı. Akdeniz'den Rusya ve Japonya'ya, Kuzey Kutbu'na uzanan rotalarda görev yaptıktan sonra İzmir'e dönen Çalışkan, 8 aydır Vahap Özaltay gemisiyle KonakKarşıyaka hattında sefer yapıyor.

Deniz tutkusuyla çocuk yaşlarda tanışan Ayşe Çalışkan, bugün İzmir Körfezi'nde dümen çeviriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizcilik iştiraki İZDENİZ'de görev yapan 31 yaşındaki Çalışkan, denizcilikle henüz 12 yaşındayken tanıştı. Bergamalı Çalışkan, denizcilik lisesinde aldığı eğitimin ardından stajlarını tamamlayarak meslek hayatına yaşıtlarından erken başladı. Ticari gemilerdeki deneyimi öncesinde yatlarda da çalışan Çalışkan, yaklaşık 10 yıl aynı firmada görev yaparak farklı denizlerde ve zorlu koşullarda deneyim kazandı. Uzak yol kaptanlığının ardından İzmir'e dönerek hayalini kurduğu kentte denizcilik yapmanın mutluluğunu yaşayan Çalışkan, özellikle kadın ve çocuk yolculardan gördüğü ilgiden güç alıyor.

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"Denizcilik hayatım 12 yaşında başladı"

Denizcilik tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirten Ayşe Çalışkan, mesleğe erken yaşta adım atmasında aldığı eğitimin ve stajların etkili olduğunu söyledi. Çalışkan, "Denizcilik hayatımın 12 yaşında başladığını söyleyebilirim. Ticari gemilerde çalışmadan önce yatlarda görev aldım. Denizcilik Lisesi'ne de 13 yaşında başlayınca eğitim ve stajlar sayesinde mesleğe erken başladım. Ardından üniversitede eğitimimi tamamladım. Yaklaşık 10 yıl aynı firmada çalıştım. 50 bin tonluk dökme yük gemilerinde stajlarımla başlayan bu süreçte Akdeniz ağırlıklı olmak üzere uluslararası sularda görev yaptım. Rusya'dan Japonya'ya, Kuzey Kutbu'na kadar uzanan rotalarda bulundum. Üniformaya, beyaza ve denize duyduğum sevgi beni bu mesleğe yöneltti. Bugün İZDENİZ çatısı altında kaptan olarak görev yapmanın gururunu yaşıyorum" dedi.

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"Okulda da tek kadındım"

Meslek hayatı boyunca ekip arkadaşlarıyla uyum ve koordinasyon içinde çalıştığını belirten Çalışkan, kadın olmasından kaynaklanan herhangi bir zorluk yaşamadığını ifade etti. Çalışkan, "Daha önce görev yaptığım gemide de tek kadın kaptandım. Eğitim hayatım boyunca da çoğu zaman tek kadın olarak yoluma devam ettim. Benim için en kıymetli olan, ekip arkadaşlarımın bunu hiçbir zaman bir farklılık olarak hissettirmemesi oldu. Böylece çalışma sürecim doğal ve sorunsuz ilerledi. Uzak yol görevimi tamamladıktan sonra İzmir'de hizmet vermek istiyordum. İZDENİZ'de çalışma fırsatı doğunca ben de hayallerimi ve rotamı İzmir'e çevirdim" diye konuştu.

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"Çocukların ve kadın yolcuların ilgisi beni motive ediyor"

Yolcuların kendisini gördüklerinde şaşırdıklarını ve mutlu olduklarını anlatan Çalışkan, özellikle çocukların ve kadın yolcuların ilgisinin kendisini motive ettiğini söyledi. Çalışkan, "Bizi özellikle yolcu rampasında gördüklerinde ‘Kadın kaptan' diyerek el sallıyorlar. Bazen de rıhtımdan bizi fark edip şaşkınlıkla selamlıyorlar. Biz de el sallayarak ya da gemimizin düdüğüyle karşılık veriyoruz. Böylece onların gülümsemelerine küçük de olsa katkı sağlamış oluyoruz" dedi. Mesleğin zaman zaman zorlukları da beraberinde getirdiğini belirten Çalışkan, bu zorlukların aşılmasında ekip çalışmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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"Kadın kaptanların artması İzmir Körfezi'ne çok yakışır"

Deniz ulaşımında kadınların daha görünür olmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, kadın kaptanların sayısının artmasının hem denizcilik sektörü hem de İzmir açısından değerli olduğunu söyledi. Yolculardan bu yönde olumlu tepkiler aldıklarını belirten Çalışkan, "Kadın kaptanların sayısının artması İzmir Körfezi'ne, özellikle de İzmir'e çok yakışır. Biz kadın denizciler olarak bize sunulan imkanları en iyi şekilde değerlendirip bu meslekte var olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz. Kadınların denizcilikte daha fazla yer almasına imkan sağlayan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.