İzmir'de uyuşturucu operasyonu; 2 gözaltı

İZMİR’in Karabağlar ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 66 kilo 363 gram pregabalin ham maddesi, 38 bin 664 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karabağlar ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretinde kullanıldığı belirlenen bir eve dün operasyon düzenlendi. Adreste ekiplerin aramalarında, 66 kilo 363 gram pregabalin ham maddesi, 38 bin 664 sentetik hap, 177,04 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.