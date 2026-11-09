Çocuklar için ortak ses Hukuk ve iletişim çocuk hakları için buluştu

Çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Avrupa Birliği’nin finansal desteğiyle hayata geçirilen ACAR Projesi’nin yürütücülerinden olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), çocuk haklarını hem iletişim hem de hukuk perspektifinden ele alan iki kapsamlı etkinliğe imza attı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve UNICEF temsilcilerinin katıldığı etkinliklerde akademisyenler, öğrenciler ve uzman konuklar, çocuk hakları savunuculuğunu ve çocukların medyadaki temsilini değerlendirdi.

Çocuklar için Hesap Verebilirlik, Haklar için Savunuculuk (ACAR) adlı proje kapsamında ilk olarak İEÜ Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ‘Güncel Meseleler Bağlamında Çocuk Hakları: İzleme, Savunu ve Uygulamalar’ başlıklı panelde, çocuk haklarının korunmasının hukuk devleti ilkesinin temel gerekliliklerinden biri olduğu vurgulandı. Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Arslan’ın moderatörlüğünde gerçekleşen ve Dekan Prof. Dr. Sevilay Uzunallı’nın da katıldığı etkinlikte, çocuk haklarının etkin biçimde izlenmesinin ve ihlallerin önlenmesinin önemi belirtildi. Panel konuşmacıları arasında Doç. Dr. Özgün Özyüksel, Doç. Dr. Özlem Canbeldek Akın, Dr. Meriç Karagözler, Av. Gamze Karaoğlu, TİHEK temsilcisi Sevde Şengül ve KDK temsilcisi Fatmagül Dobada da yer aldı.

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Gençlerin rolüne dikkat çekildi

İkinci buluşma ise ‘Çocuk Hakları Savunusu ve İletişim: UNICEF, Akademi ve Gençler’ başlıklı panelle İEÜ İletişim Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi adına projenin yürütücüsü olan Prof. Dr. Altuğ Akın’ın moderatörlüğünde İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökçen Karanfil ile Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Selin Türkel’in katılımıyla düzenlenen programda, çocuk hakları savunuculuğunda iletişimin önemi ve gençlerin bu alandaki rolü değerlendirildi. UNICEF İletişim Direktörü Dr. Faik Uyanık’ın da yer aldığı panelde, iletişim profesyonellerinin sorumlulukları üzerinde duruldu. Öğrencilerin sorularıyla devam eden buluşmada, çocuk hakları savunuculuğunda akademinin ve gençlerin üstlenebileceği roller tartışıldı.

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"Hakların günlük yaşamda karşılık bulması önemli"

İEÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevilay Uzunallı, çocuk haklarının bir toplumun insan haklarına, adalete ve eşitliğe verdiği önemin en somut göstergelerinden biri olduğunu belirterek, "Çocuğun üstün yararını esas alan bir hukuk anlayışının güçlenmesi, çocukların yalnızca korunmasını değil, kendi yaşamlarını ilgilendiren konularda görüşlerini özgürce ifade edebilmelerini ve karar alma süreçlerinde dikkate alınmalarını da gerektiriyor. Bu nedenle çocuk haklarının yasal güvence altında olması kadar, bu hakların günlük yaşamda ne ölçüde karşılık bulduğu da önem taşıyor. Çocukların haklarına ilişkin farkındalığın artırılması için hukuk dünyası, kamu kurumları, akademi ve sivil toplum arasında güçlü bir iş birliğine ihtiyaç var. Düzenlediğimiz paneli, farklı kurumların bilgi ve deneyimlerini aynı zeminde buluşturması ve çocuk haklarına ilişkin meseleleri çok yönlü değerlendirme fırsatı sunması açısından son derece değerli buluyorum" ifadelerini kullandı.

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"Çocukların sesine daha fazla alan açmalıyız"

İEÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökçen Karanfil ise çocuk hakları konusunda iletişim profesyonellerine büyük sorumluluk düştüğünü söyleyerek, "Çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmanın yolu, yalnızca bu hakların neler olduğunu anlatmaktan değil, çocuklara nasıl baktığımızı, onları nasıl temsil ettiğimizi ve seslerine ne kadar alan açtığımızı sorgulamaktan geçiyor. Günümüzde medya ve dijital iletişim ortamları, toplumun çocuklara ilişkin algısının şekillenmesinde son derece güçlü bir etkiye sahip. Çocukların yalnızca korunmaya ihtiyaç duyan bireyler olarak değil, kendi düşünceleri, deneyimleri ve hakları olan toplumsal özneler olarak görülmesi gerekiyor. Bu noktada iletişim profesyonellerine önemli bir etik ve toplumsal sorumluluk düşüyor. Özellikle dijital mecralarda çocukların görünürlüğünün giderek arttığı bir dönemde, onların mahremiyetini, güvenliğini ve saygınlığını gözeten bir iletişim anlayışının geliştirilmesi çok önemli" diye konuştu.

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"400’ü aşkın medya profesyoneline ulaştık"

İEÜ adına projenin yürütücüsü olan Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altuğ Akın ise yaklaşık iki yıldır devam eden projeye ilişkin detayları paylaşarak, "Akademik çalışmaların yanı sıra medya ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik eğitimler de düzenleyen ACAR Projesi kapsamında İzmir, Ankara, Diyarbakır, Van ve İstanbul’da 400’ün üzerinde medya profesyoneline ulaşıldı. Çocuk hakları odaklı habercilik, etik temsil ve medya sorumluluğunun ele alındığı çalıştaylarda gazeteciler ve medya çalışanları bir araya geldi. İzmir, Ankara ve Antalya’da gerçekleştirilen sivil toplum çalıştaylarında ise 200’ü aşkın kurumdan çok sayıda temsilci yer aldı. Üniversitemiz tarafından yürütülen projeyi, medya, sivil toplum ve akademi arasındaki iş birliğini güçlendirerek çocuk haklarına yönelik farkındalığın ve hak temelli uygulamaların yaygınlaştırılması açısından çok değerli buluyoruz" diye konuştu.