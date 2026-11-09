İzmir Valisi Elban'dan 10 Kasım mesajı

İzmir Valisi Süleyman Elban, aradan geçen yılların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e duyulan özlemi hiçbir zaman azaltmadığını, aksine onun fikirlerinin ve eserlerinin değerini her geçen gün daha da belirgin hale getirdiğini belirtti.

Elban, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 88. yıl dönümünde derin bir özlem, sonsuz bir minnet ve saygıyla andığını ifade etti.

Bağımsızlık inancından ve kararlılığından asla ödün vermeyen Atatürk'ün, tarihin en zorlu döneminde üstün askeri dehası, sarsılmaz iradesi ve eşsiz liderliğiyle Milli Mücadele'ye önderlik ederek yalnızca bir milletin kaderini değil, tarihin akışını da değiştirdiğini kaydeden Elban, şöyle devam etti:

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"Bizlere bıraktığı en büyük eser olan Cumhuriyet, yalnızca bir yönetim biçimi değil, bağımsızlığımızın, milli irademizin ve ortak geleceğimize duyduğumuz inancın en güçlü teminatıdır. Bugün bizlere düşen en önemli sorumluluk, Atatürk'ü yalnızca anmakla yetinmeyip fikirlerini doğru anlamak, gösterdiği hedefleri benimsemek ve Cumhuriyet'in kazanımlarını koruyarak gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmaktır. Aradan geçen yıllar, Atatürk'e duyduğumuz özlemi hiçbir zaman azaltmamış, aksine, onun fikirlerinin ve eserlerinin değerini her geçen gün daha da belirgin hale getirmiştir. Bugün de aydınlattığı yolda ilerliyor, Cumhuriyetimizin geleceğine aynı inanç ve kararlılıkla sahip çıkıyoruz. Cumhuriyet emaneti milletimizin ellerinde, aziz hatırası ise daima kalbimizdedir."