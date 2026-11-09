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        Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda yenerek üst üste üçüncü dış saha galibiyetini alan Aliağa Petkimspor yabancı oyuncularından Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı

        BASKETBOL Süper Ligi'nde Trabzonspor'u deplasmanda yenerek üst üste üçüncü dış saha galibiyetini alan Aliağa Petkimspor yabancı oyuncularından Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı.

        Ligde son 3'ü deplasmanda 7 haftada 4 galibiyetle play-off hattına yerleşen Petkimspor, "Oyuncumuz Jarrod Uthoff ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.Jarrod Uthoff’a kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin devamında başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı. 33 yaşındaki uzun forvet Uthoff, bu sezon ligde oynadığı 6 karşılaşmada 3.5 sayı, 3.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.

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        FOTOĞRAFLI

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