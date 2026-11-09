Bileğindeki şişliğe rağmen pes etmeyip Avrupa şampiyonu oldu

MUSTAFA GÜNGÖR - İzmir'de judoya hobi olarak başlayan 13 yaşındaki Umut Aygün, Yıldızlar Judo Avrupa Kupası finalinde ağrıyan bileğine rağmen Sırp rakibine karşı bitime 4 saniye kala aldığı puanla şampiyon oldu.

İlkokulda judo antrenörü Hadra Altuğ'un sınıfları gezerek tanıttığı spordan etkilenen Umut Aygün, antrenörüyle Yapıcıoğlu İlkokulu'nun bodrum katındaki salonda 5 yıl çalıştı.

Geçen yıl AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'ın kurduğu Yapıcıoğlu Başdaş Spor Kulübüne dahil olan Umut, Türkiye'de miniklerde 3 kez şampiyonluk yaşadı.

Bu kapsamda, 2 kez Avrupa ikinciliği ve 1 Balkan üçüncülüğünün ardından bu yıl 3-4 Ekim tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenen Yıldızlar Judo Avrupa Kupası'na katılan Umut Aygün, finale kalmayı başardı.

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Final öncesi şişen sol bileğine ve duyduğu ağrıya rağmen minderi terk etmeyen milli sporcu, Sırp rakibine karşı bitime 4 saniye kala aldığı puanla altın madalyaya uzandı.

Haftada 5 gün antrenman yaparak çalışmalarını sürdüren Umut Aygün, AA muhabirine judoya ilkokuldaki öğretmenin yönlendirmesiyle hobi amaçlı başladığını söyledi.

Altı ay sonra çıktığı ilk maçında İzmir üçüncüsü olduğunu, Türkiye'deki derecelerin ardından Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da önemli başarılar elde ettiğini aktaran Umut Aygün, şöyle konuştu:

"Bileğim şişti. Antrenörüm kontrol ettikten sonra Avrupa'da maçlara çıkmaya başladım. İlk maçımda ağrılar çoğaldı, soğutucu sprey sıktık. Ağrısına rağmen devam ettim. Son maçımda da uzun sürdü. 4 saniye kala puan aldım ve Avrupa şampiyonu oldum. Finaldeki rakibim özellikle sol bileğime saldırdı, vuruşlar yaptı. Maç içerisinde bileğimin hiçbir önemi yoktu, final maçıydı ve onu almam lazımdı. Hedefim dünya ve olimpiyatta dereceler almak. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum."

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- "Çok yetenekli sporcularımız var"

Umut'un antrenörü Hadra Altuğ da sporcularının dezavantajlı bir bölgede yaşadığını ve ciddi desteğe ihtiyaçları olduğunu vurgulayarak "Daha önce kendi imkanlarımızla bir yerlere gelmeye çalışıyorduk. Çok yetenekli sporcularımız var. Türkiye, Balkan, Avrupa dereceleri elde ettik. Birçok sporcumla daha güzel dereceler elde etmeye devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

Altuğ, Mehmet Sait Başdaş'ın desteğinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Yapıcıoğlu Başdaş Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sait Başdaş ise amaçlarının gençleri kötü alışkanlıktan kurtarıp sporu sevdirmek olduğunu söyledi.

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Kendisinin de sporcularla aynı mahallede oturduğunu anlatan Başdaş, "Hadra hoca bize gelince hemen judo branşını kurduk. İlk şampiyonada Umut Aygün, Türkiye şampiyonu oldu. Milli olunca bu işe daha fazla heveslendik. En azından diğer çocuklara rol model olacaktı. İnşallah Umut gibi burada yüzlerce milli sporcu yetiştirip bunu Konak'ın her bölgesine yayacağız. Yapıcıoğlu gibi bir yerde 50-60 judo öğrencisi var. Gençlerimizi madde ve medya bağımlılığından kurtarmanın tek çaresi spor. Hadra hocanın başlattığı çalışmayı bütün Konak'a yayacağız, gerekirse bütün İzmir'e yayacağız ve bu halkayı büyüteceğiz." değerlendirmesinde bulundu.