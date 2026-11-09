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        Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

        Göztepe, Trendyol Süper Lig'de bu sezon oynadığı 5 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:17 Güncelleme:
        Göztepe, iç saha performansıyla dibe vurdu

        Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon oynadığı 5 iç saha maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak ligde sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu.

        Trendyol Süper Lig’e istediği gibi başlayamayan Göztepe, ilk 6 haftada galibiyetle tanışamadı. Daha sonra çıkışa geçen İzmir ekibi, üst üste 4 maç kazanarak galibiyet serisi yakaladı. Bu seriyi sürdürmek isteyen sarıkırmızılılar, son olarak hafta sonunda Başakşehir’i konuk etti. Göztepe, taraftarı önünde İstanbul temsilcisine 21 mağlup olarak bu sezon evindeki 5. maçında 3. yenilgisini aldı. Böylece iç sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 4 puan toplayan İzmir ekibi, ligin sahasında en kötü performans gösteren takımlarından biri oldu. Stanimir Stoilov’un öğrencileri, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı 5 maçta 7 gol atarken kalesinde 9 gol gördü ve eksi 2 averajda kaldı.

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        İç sahada skoru koruyamıyor

        Göztepe, iç sahadaki ilk iki maçında Gençlerbirliği ve Gaziantep FK’ye mağlup oldu. Ardından Çaykur Rizespor’u konuk eden sarıkırmızılılar, 10 öne geçtiği karşılaşmada 21 geriye düşse de son dakikalarda bulduğu golle sahadan 22’lik beraberlikle ayrıldı. Bir sonraki iç saha maçında Çorum FK’yi 20 mağlup eden İzmir ekibi, son olarak Başakşehir’i ağırladı. Bu mücadelede de 10 öne geçen Göztepe, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 21 mağlup ayrıldı. Böylece sarıkırmızılılar, Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynadığı iki maçta öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamayarak 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

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