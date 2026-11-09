Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin Araç yangınlarını önleyen en önemli tedbir düzenli bakım

        Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin Araç yangınlarını önleyen en önemli tedbir düzenli bakım

        İzmir Oto Tamircileri Odası ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artış gösteren araç yangınlarının en büyük nedeninin ihmal edilen periyodik bakımlar ve yetkisiz teknik müdahaleler olduğunu bildirdi. Yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet veren Heppekcan, araçlarda yangın riskini artıran dört ana faktörü açıklarken, sanayi esnafına yönelik yüksek voltajlı elektrikli araç eğitimlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Araç sahiplerine kritik uyarı: Usta 'değişmeli' diyorsa ertelemeyin Araç yangınlarını önleyen en önemli tedbir düzenli bakım

        İzmir Oto Tamircileri Odası ve İESOB Başkanı Necdet Heppekcan, yaz aylarında artış gösteren araç yangınlarının en büyük nedeninin ihmal edilen periyodik bakımlar ve yetkisiz teknik müdahaleler olduğunu bildirdi. Yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet veren Heppekcan, araçlarda yangın riskini artıran dört ana faktörü açıklarken, sanayi esnafına yönelik yüksek voltajlı elektrikli araç eğitimlerinin kesintisiz sürdüğünü vurguladı.

        Ülke genelinde karşılaşılan araç yangınları ve teknik arızalar, hem sürücülerin hem de otomotiv sektörünün gündemindeki tazeliğini koruyor. İzmir Oto Tamircileri Odası Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (İESOB) Başkanı Necdet Heppekcan, araç yangınlarının arkasında yatan teknik nedenleri detaylı bir şekilde açıklayarak sürücülere hayati uyarılarda bulundu. Odaya kayıtlı 2 bin 600 üyeleri bulunduğunu ve yaklaşık 36 yıldır esnafa hizmet verdiklerini belirten Heppekcan, Türkiye'deki araç sayısının günden güne artmasıyla birlikte teknik arızaların da daha görünür hale geldiğini ifade etti.

        REKLAM

        Araç yangınlarının temel nedeni bakımsızlık

        Araçlarda yaşanan yangınların ana faktörlerini sıralayan Necdet Heppekcan, yetkisiz kişilerce yapılan hatalı müdahaleler, kontrolsüz şekilde araca eklenen aksesuarlar ve bakımsız kalan elektrik tesisatlarının kısa devrelere yol açarak yangını tetiklediğini vurguladı. Bunun yanı sıra dizel, benzinli ve LPG'li araçlarda zamanla yıpranan yakıt ve yağ hortumlarından sızan akaryakıtın alev almasının büyük risk taşıdığını belirten Heppekcan, mekanik aksamın, radyatörün ve su kaçaklarının kontrol edilmemesi sonucu motorun aşırı ısınmasının ve kullanıcıların periyodik bakımları ertelemesinin de yangınlara doğrudan zemin hazırladığını söyledi.

        REKLAM

        "Ustanız 'değişecek' diyorsa ertelemeyin"

        Araç bakımının insan sağlığından farksız olduğunu vurgulayan Heppekcan, sürücülerin araçlarını her 10 bin kilometrede bir bakıma sokması gerektiğini belirtti. Heppekcan, "Bakım sırasında usta bir parçanın değişmesi gerektiğini söylüyorsa, sürücülerimiz 'Bir 5 bin kilometre daha gideyim' dememeli. İnsan kendi sağlığına nasıl bakıyorsa, aracına da öyle bakmalı" ifadelerini kullandı.

        Sanayi esnafına elektrikli ve hibrit araç eğitimi

        Gelişen teknolojiyle birlikte elektrikli ve hibrit araçların piyasadaki payının hızla arttığını hatırlatan Heppekcan, sektördeki dönüşüme ayak uydurduklarını söyledi. İzmir Oto Tamircileri Odası olarak esnafa yönelik hafta sonları düzenledikleri ücretsiz eğitim programlarına devam ettiklerini aktaran Heppekcan, sanayi çalışanlarını 380 volt ve üzeri yüksek voltaja sahip bu araçlara müdahale konusunda eğittiklerini ve yaşanabilecek muhtemel teknik risklerin önüne geçmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Bileğindeki şişliğe rağmen pes etmeyip Avrupa şampiyonu oldu
        Bileğindeki şişliğe rağmen pes etmeyip Avrupa şampiyonu oldu
        Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı
        Aliağa Petkimspor, Jarrod Uthoff'la yollarını ayırdı
        Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçi ve yerli çözümler ödüllendirildi
        Elektrik dağıtım sektöründe yenilikçi ve yerli çözümler ödüllendirildi
        İzmir Valisi Elban'dan 10 Kasım mesajı
        İzmir Valisi Elban'dan 10 Kasım mesajı
        İzmir'de geri dönüşüm ağı büyüyor
        İzmir'de geri dönüşüm ağı büyüyor
        İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı
        İzmir'de 15 yıl hapis cezası bulunan firari hırsız yakalandı