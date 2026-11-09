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        Aras Kargo, ilk 8 haftada 5 kez kazandı

        Aras Kargo, Sultanlar Ligi'ndeki ilk 8 haftalık periyotta 5. galibiyetini alarak önemli bir performansa imza attı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Aras Kargo, ilk 8 haftada 5 kez kazandı

        Aras Kargo, Sultanlar Ligi’ndeki ilk 8 haftalık periyotta 5. galibiyetini alarak önemli bir performansa imza attı.

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, ilk 8 haftada sergilediği performansla dikkat çekti. Geride kalan süreçte 5 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan İzmir temsilcisi, ligde 4. sırada yer alıyor. Son olarak sahasında İlbank’ı 30 mağlup eden Aras Kargo, bu sezonki 5. galibiyetine ulaştı.

        Aras Kargo Başantrenörü Suphi Doğancı, karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Zorlu bir haftayı geride bıraktıklarını belirten Doğancı, "Özellikle üst üste hem Nilüfer Belediyespor hem de Kuzeyboru ile olan maçımız deplasman dolayısıyla bizi fiziksel olarak çok yıprattı. Ama bu maç bizim ligdeki pozisyonumuz adına çok kritik bir maçtı. İlbank önemli ve tehlikeli bir takım. O yüzden Aksaray dönüşü hızlı bir şekilde kendimizi toparladık ve maksimum konsantrasyonla maça çıktık. Tüm ekip ve oyuncular maçın ciddiyetinin farkında olduklarını sahadaki performanslarıyla gösterdiler. Hepsini teker teker tebrik ediyorum. Yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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