Altay'ın penaltıcısı Onur bu kez üzdü
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altay'da attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu olan genç santrfor Onur Yıldız (19), son olarak 3-0 mağlup oldukları Etimesgut SK deplasmanında penaltı kaçırma üzüntüsü yaşadı. Bu sezon ilk golünü 2'nci haftadaki 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kaydederek takımının 1 puan almasına katkı sağlayan golcü Onur, daha sonra kullandığı 3 penaltı vuruşunu gole çevirmişti.
3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta 4 haftadır galibiyete hasret kalan Altay'da attığı 4 golle takımın en skorer oyuncusu olan genç santrfor Onur Yıldız (19), son olarak 3-0 mağlup oldukları Etimesgut SK deplasmanında penaltı kaçırma üzüntüsü yaşadı. Bu sezon ilk golünü 2'nci haftadaki 1-1 biten Karşıyaka derbisinde kaydederek takımının 1 puan almasına katkı sağlayan golcü Onur, daha sonra kullandığı 3 penaltı vuruşunu gole çevirmişti.
Siyah-beyazlı takımın 2-1 kazandığı Bucaspor 1928 ve 1-0 galip geldiği Uşakspor deplasmanları ile İzmir'de 1-1 biten 1922 Akşehir SK müsabakalarında kullandığı penaltılarda hata yapmayan genç santrfor, Başkent'teki Etimesgut sınavında bu kez meşin yuvarlağı filelere yollayamadı. Altay, 2-0 gerideyken 33'üncü dakikada beyaz noktada topun başına geçen Onur Yıldız, kaleciyi ters köşeye yatırmasına rağmen topu direğe nişanladı.
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