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        Karşıyaka'nın lider rakibinde teknik kriz

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'nın çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey karıştı. Profesyonel kategorideki ilk sezonunda ligde namağlup lider olan Bursa temsilcisinde teknik kriz çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Karşıyaka'nın lider rakibinde teknik kriz

        3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son haftalarda yaptığı çıkışla zirve yarışına ortak olan Karşıyaka'nın çarşamba günü ağırlayacağı lider Gemlik Sümerbey karıştı. Profesyonel kategorideki ilk sezonunda ligde namağlup lider olan Bursa temsilcisinde teknik kriz çıktı.

        Grupta oynadığı 10 maçta hiç yenilgi yüzü görmeyip zirvede yer almasına rağmen son 4 haftada 3 beraberlik alan Gemlik'te önce teknik direktör İsmail Güldüren'in çalışmak istemediğini söylediği futbol şube sorumluları Necati Girgin ile Muharrem Deliçam istifa kararı aldı. Yönetim bu gelişme üzerine takım lider olmasına rağmen İsmail Güldüren'le yollarını ayırdı.

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        'KARŞIYAKA ÇIKIŞTA'

        Grupta teknik direktör Zafer Uysal göreve geldikten sonra çıktığı 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alırken yalnız penaltıdan 1 gol yiyen Karşıyaka, Gemlik ekibine de ilk yenilgisini tattırarak zirve kapısını aralamak istiyor. Play-off hattının 2 puan, lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisinde olan Kaf-Kaf, İzmir Atatürk Stadı'nda çarşamba saat 15.30'da oynanacak maçı da kazanırsa şampiyonluk yarışına iyice ortak olacak. Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın zemininin bakımda olması, son Bigaspor karşılaşmasını oynadığı Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda da bu stadı kullanan Gaziemir Spor'un maçı olması nedeniyle Atatürk Stadı'na dümen kırmıştı. Yeşil-kırmızılı ekip emektar statta son olarak yine Alsancak Stadı'nın zemini bakıma girdiği için 18 Ekim 2025'te Nazillispor'la karşılaştı. Karşıyaka bu maçta 390 gün sonra Atatürk Stadı'na çıkacak.

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        FOTOĞRAFLI

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