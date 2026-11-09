İzmir'de demir çelik fabrikasında patlama sonrası yangın: 3 ölü, 14 yaralı- Yeniden

İZMİR'in Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ'a ait demir çelik fabrikasında patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi öldü, 3'ü ağır 14 kişi yaralandı. Enkaz altında kalan 10 kişiye ulaşılması için ise çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aliağa'nın Çakmaklı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki HABAŞ Demir Çelik fabrikasında saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürerken, İzmir Valiliği'nden yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, bugün saat 12.00 sıralarında patlama meydana gelmiştir. İlk belirlemelere göre olayın, sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu meydana geldiği değerlendirilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ilk tespitlere göre 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3'ü ağır olmak üzere toplam 14 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız bölgedeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Patlama sonrasında enkaz altında kalan 10 vatandaşımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla gerekli inceleme ve araştırmalar başlatılmış olup gelişmeler yakından takip edilmektedir" denildi.