Aliağa'daki patlamada ölü ve yaralılar var

İzmir’in Aliağa Demir Çelik Sanayi Bölgesi’ndeki HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ) demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

Aliağa ilçesindeki sanayi tesisinde önce patlama sesi duyuldu, ardından dumanlar yükseldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. Patlamanın ilk belirlemelere göre fabrikanın karbondioksit dolum noktasında meydana geldiği iddia edildi. İş yerinde çok büyük hasar oluştu. Patlamada ölü ve yaralı işçilerin bulunduğu öne sürüldü.

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Görgü tanıkları patlamayı anlattı

Patlama esnasında fabrikanınn dışında olduğunu söyleyen Deniz Ülker adlı vatandaş, "Biz sesi duyunca önce deprem oluyor sandık. Sonra bacalardan çıkan siyah dumanları ve alevleri gördük. Ambulanslar ve itfaiyeler geldi. Perişan olduk. Patlamanın sebebini bilmiyoruz; zaten burada sürekli patlamalar oluyor irili ufaklı" dedi. Durali Ülker ise "Çok şiddetli bir patlama oldu. Ardından dumanlar ve toz bulutu çıktı; sonra da yanmaya başladı. Sonra itfaiye ve ambulanslar geldi" diye konuştu.