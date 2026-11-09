HABAŞ'taki patlamada ölü sayısı 6'ya yükseldi

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. Ekiplerin enkaz altında kalan kişileri kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

İzmir'in Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (Habaş) tesislerinde, saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu oluştuğu değerlendirildi. Şiddetli patlamanın ardından çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Valilikten ikinci açıklama

İzmir Valiliği tarafından patlamaya ilişkin yapılan ikinci açıklamada, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 1 kişinin ve enkaz altından çıkarılan 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Yaşanan acı gelişmelerle birlikte kazada hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 6'ya ulaştı. Bölgedeki hastanelerde tedavisi süren yaralılar bulunurken, enkaz altında kalan diğer kişilere ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmalarının ilgili ekipler tarafından titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: "İlimiz Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi’nde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik A.Ş. tesislerinde, 09.11.2026 tarihinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamaya ilişkin gelişmeler yakından takip edilmektedir. Meydana gelen elim kazada, ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilen 1 vatandaşımız ile enkaz altından çıkarılan 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaşanan bu acı gelişmeyle birlikte kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6’ya yükselmiştir. Enkaz altında kalan vatandaşlarımıza ulaşmak amacıyla arama ve kurtarma çalışmaları ilgili ekipler tarafından aralıksız ve titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."