HABAŞ'tan patlama açıklaması: "Kaza, planlı bakım sırasında meydana geldi"

HABAŞ (Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ), Aliağa'daki tesisinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı patlamaya ilişkin açıklama yaptı. Şirket, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiğini belirtti.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Yeni Foça yolu üzerindeki HABAŞ DemirÇelik Fabrikası'nda öğle saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çıkan yangın üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Can kayıplarının yaşandığı olayda 14 yaralının hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

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HABAŞ'tan yapılan açıklamada, elektrik ark ocaklarından birinde yürütülen planlı bakım çalışmaları sırasında üzücü bir kaza meydana geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Ne yazık ki üzücü kaza sonucunda vefat eden ve yaralanan çalışma arkadaşlarımız bulunmaktadır. Kazadan etkilenen çalışma arkadaşlarımıza acil müdahale ekiplerimizce gerekli müdahaleler yapılmış ve yaralılarımız hastaneye sevk edilmiştir."

Kazanın nedenlerinin belirlenmesi için ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde çalışmaların ve incelemelerin sürdüğü kaydedildi.