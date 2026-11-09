HABAŞ'taki patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında meydana gelen patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Aliağa ilçesi Bozköy Mahallesi'nde faaliyet gösteren Habaş Sınai ve Tıbbi Gazlar İstihsal Endüstrisi AŞ (HABAŞ) tesislerinde saat 12.00 sıralarında meydana gelen patlamanın ardından Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma derinleştirildi. Olayın sıvı çelik döküm işlemi sırasında tavan vincinin koparak ark ocağına düşmesi sonucu yaşandığı değerlendirilirken, faciada ihmali veya sorumluluğu bulunduğu değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Meydana gelen patlamada 10 işçi yaşamını yitirirken, 15 işçi de yaralanmıştı. İncelemelerde bulunmak üzere olay yerine gelen İzmir Valisi Süleyman Elban, idari ve adli soruşturmanın başlatıldığını açıklamıştı. Çalışmanın yapıldığı alanda üretim olmadığını belirten Elban, vincin düşmesiyle malzemelerin doğal gaz hattına çarparak patlamaya yol açtığını ifade etmişti. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğunu aktaran Elban, enkaz altında kaldığı değerlendirilen 4 kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirmişti.