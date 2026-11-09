Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 84 - Beşiktaş: 83
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş'ı 8483 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Karşıyaka, evinde Beşiktaş’ı 8483 mağlup etti.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu
Karşıyaka Basketbol: Muhaymin Mustafa 2, Briante Weber 12, Xavier Munford, Markel Starks 13, Ishmael ElAmin 15, Rashard Kelly 13, Hakan Sayılı 5, Yavuz Gültekin 9, Steven Enoch 12, Yakuba Ouattara 3
Başantrenör: Nenad Markovic
Beşiktaş: Devon Dotson 12, Lonnie Walker IV 17, Metecan Birsen 3, Anthony Brown 6, Ante Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Conor Morgan 7, Yağız Aksu, Scottie Wilbekin 10, Eugene Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Wenyen Gabriel 8
Başantrenör: Dusan Alimpijevic
1. Periyot: 2217 (Beşiktaş lehine)
Devre: 4038 (Karşıyaka lehine)
3. Periyot: 5952 (Beşiktaş lehine)
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