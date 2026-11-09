Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler İzmir Haberleri Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:23 Güncelleme:
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka

        ﻿Hakemler: Mehmet Karabilecen, Can Mavisu, Tolga Akkuşoğlu

        Karşıyaka: Weber 12, El-amin 15, Kelly 13, Yavuz Gültekin 9, Enoch 12, Muhaymin Mustafa 2, Starks 13, Hakan Sayılı 5, Egemen Yapıcı, Ouattara 3

        Beşiktaş: Dotson 12, Walker Iv 17, Metecan Birsen 3, Brown 6, Zizic 8, Berk Uğurlu 2, Morgan 7, Wilbekin 10, Omoruyi 2, Furkan Korkmaz 8, Gabriel 8

        1.⁠ ⁠Periyot: 17-22

        Devre: 40-38

        3.⁠ ⁠Periyot: 52-59

        İZMİR

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm İzmir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. İzmir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Apple, Türkiye'ye uzun vadeli yatırım yapacak
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        FIFA yılın 11’i açıklandı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        İran liderinin talimatını açıkladı
        İran liderinin talimatını açıkladı
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına...
        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına...
        Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 84 - Beşiktaş: 83
        Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 84 - Beşiktaş: 83
        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getiri...
        İzmir'deki demir çelik fabrikasındaki patlamaya ilişkin yayın yasağı getiri...
        İzmir'de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        İzmir'de 30 düzensiz göçmen kurtarıldı, 19 göçmen yakalandı
        HABAŞ'taki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu
        HABAŞ'taki patlamada yaralananların kimlikleri belli oldu
        HABAŞ'taki patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
        HABAŞ'taki patlamayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı