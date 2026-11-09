Aliağa'da patlamanın olduğu fabrikada 3 bakan incelemelerde bulundu Sağlık Bakanı Memişoğlu: "2 ağır yaralı var, bir tanesi çok kritik durumda" Bakan Bayraktar: "Gözaltı sayıları artabilir" Bakan Işıkhan: "Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için süreci yakından takip ediyoruz"

İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamada 16 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi de yaralandı. Olayın ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, beraberindeki heyetle birlikte patlamanın yaşandığı fabrikaya gelerek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Çelik fabrikasında öğlen saatlerinde büyük bir iş kazası meydana geldi. Bakım esnasında meydana gelen bir kaza söz konusu. İki haftada bir yapılan bakım esnasında bir ark ocağının zincirinin kopması sonucunda bir iş kazası meydana geldi. Burada çalışan arkadaşlarımızdan 16 arkadaşımız hayatını kaybetti. Yaklaşık 15 yaralımız var. Şu anda hastanelerde tedavileri devam ediyor. Olay bütün yönleriyle araştırılıyor. Bizler Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çok hızlı bir şekilde buraya geldik. İlgili kurumlarımız olayın olduğu ilk andan itibaren hemen buraya çok hızlı bir şekilde intikal edip, itfaiye ile burada oluşan yangını söndürdüler" diye konuştu.

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"Başsavcılık 6 kişiyle alakalı gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta"

Yaşanan olayın çok büyük bir iş kazası olduğunu söyleyen Bakan Bayraktar, "Burası büyük bir sanayi tesisi. Yaklaşık bin 800 kişinin aynı anda çalıştığı bir ortam. Burada ilk müdahaleler yapıldı ve şu anda maalesef hayatını kaybeden vatandaşlarımızla, işçi kardeşlerimizle alakalı ailelerini bilgilendireceğiz. Gerekli kimlik tespitleri yapılıyor. Bir kısmı tamamlanmış durumda. Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerine kararlılıkla gidilecek. Bu konuda kimsenin endişesinin olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz, onların yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız da bunu bugün ifade ettiler. Olayda sorumlu olan kim varsa bunlar ortaya çıkarılacak. Şu anda Başsavcılığımız 6 kişiyle alakalı bir gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta. Bu sayı artabilir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralı kardeşlerimize de bir an önce acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Bakan Işıkhan ise, "Bu elim kazada hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı olan işçi kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Olayın ilk anından itibaren devletimizin bütün ilgili kurumları, valimizin koordinasyonunda seferber olmuş durumdadır. Olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca 1 sağlık personeli bulunmaktadır. İş yeri ile ilgili Bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir. İlk incelemelere göre devam eden bakım çalışmaları sırasında malzeme düşmesi sonucunda doğal gaz ve oksijen borularının kopmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bizler de olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerde bulunuyor, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

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"Başmüfettişimiz görevlendirildi"

"Kazadaki iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, ihmal veya kusur noktasındaki bütün ayrıntıları araştırmak üzere başmüfettişimiz görevlendirilmiştir" diyen Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Ayrıca adli ve idari soruşturmalar da devam etmektedir. Kimin ihmali ve kusuru varsa bu konuda Adalet Bakanlığımız gerekli müdahaleleri ve işlemleri mutlaka yapacaktır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir. Bu süreçte hem hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerinin hem de yaralı kardeşlerimizin ve yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Önce Aliağa'daki hastaneye, daha sonra Şehir Hastanesine geçerek yaralı kardeşlerimizin yanında olacağız. Ailelerin ihtiyaçları ve sıkıntıları varsa bunları devlet olarak çözmeye gayret edeceğiz, yanlarında olacağız. Büyük geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum."

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"2 hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor"

Bakan Memişoğlu da, "16 vatandaşımızı kaybettik, kendilerine Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. 14'ü olay yerinde, 2'si hastanelerimizde olmak üzere hayatını kaybetti. Yaralılarımızdan 2'si ağır, bunlardan 1 tanesi çok kritik durumda. 13 yaralımızın ise durumu orta ve iyi seyrediyor. 2 hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor. Ekiplerimiz çalışıyor, bizler de onların takipçisi olacağız. Bütün ailelere başsağlığı diliyor, rahmetli olanların mekanları cennet olsun diyorum" açıklamasında bulundu.

Fabrikadaki incelemelerde bakanların yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da yer aldı.