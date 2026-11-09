Bakanlar Bayraktar, Işıkhan ve Memişoğlu, İzmir'de patlamanın meydana geldiği fabrikada incelemede bulundu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen ve 16 kişinin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlar Işıkhan, Bayraktar ve Memişoğlu, demir çelik fabrikasında inceleme yaptı.

Daha sonra gazetecilere açıklama yapan Bayraktar, iş kazasının fabrikadaki elektrik ark ocağında, iki haftada bir gerçekleştirilen rutin bakım çalışması sırasında vincin çökmesi sonucu meydana geldiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye geldiklerini anlatan Bayraktar, olayı her yönüyle araştırdıklarını kaydetti.

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Bakan Bayraktar, bütün ilgili kurumların olayın olduğu ilk andan itibaren çok hızlı bir şekilde intikal ettiğini vurgulayarak, "Netice itibarıyla çok büyük bir iş kazası. Burası çok büyük bir sanayi tesisi. Yaklaşık 1800 kişinin aynı anda burada çalıştığı bir ortamdayız. Dolayısıyla burada yapılacak ilk müdahaleler yapıldı." dedi.

Patlamada hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Olayda ihmali olan kim varsa bunun üzerinde kararlılıkla gidilecek. Bu konuda kimsenin endişesi olmaması lazım. Ailelerimizin bütün ihtiyaçlarıyla devlet olarak bizler ilgileniyoruz. Onların yanında olmaya devam edeceğiz. Olay tüm yönleriyle, hem idari olarak hem adli olarak araştırılacak. Cumhurbaşkanımız da bugün ifade ettiler, olayda sorumlu olan kim varsa bunlar ortaya çıkarılıp gerekli işlemler yapılacak. Şu anda başsavcılığımız 6 kişiyle alakalı bir gözaltı kararı ve soruşturma yapmakta. Bu sayı artabilir."

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Hayatını kaybeden işçilerin ailelerinin ihtiyaçlarıyla devletin ilgilendiğini dile getiren Bayraktar, yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret edeceklerini belirtti.

- "Ekiplerimiz çalışıyor"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da olayda 14 kişinin olay yerinde, 2 kişinin hastanelerde yaşamını yitirdiğini söyledi.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğunu bildiren Memişoğlu, "13 yaralımız iyi durumdalar. İki hastamızla ilgili kritik süreç devam ediyor. Allah şifalarını versin. Ekiplerimiz çalışıyor. İnşallah onları da ziyaret edeceğiz." diye konuştu.

Memişoğlu, enkazda kalanlarla ilgili çalışmaların tamamlandığını, bilgilendirmenin devam edeceğini belirtti.

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- "Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise patlama nedeniyle büyük bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Olayın ilk anından itibaren devletin bütün ilgili kurumlarının valiliğin koordinasyonunda seferber olduğunu anlatan Işıkhan, "Olayın yaşandığı iş yerinde 37 iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, 2 iş yeri hekimi ve ayrıca bir sağlık personeli bulunmaktadır. İş yeriyle ilgili bakanlığımız Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından çeşitli dönemlerde denetimler ve teftişler gerçekleştirilmiştir. Sayın Valimiz de açıkladılar, ilk incelemelere göre devam eden bakım çalışmaları sırasında malzeme düşmesi sonucunda doğal gaz ve oksijen borularının kopmasından kaynaklı bir patlama meydana geldi." ifadelerini kullandı.

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Bakanlık olarak olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli inceleme ve teftişlerin yapıldığını bildiren Işıkhan, süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Bakan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kimin ihmal ve kusuru varsa bu konuda mutlaka adli makamlar gerektiği müdahaleleri, işlemleri yapacaklardır. Bizim için her işçimizin canı kıymetlidir. Bu süreçte hem hayatını kaybeden işçilerimizin ailelerinin hem de yaralı kardeşlerimizin, yakınlarının yanında olmaya devam edeceğiz. Ailelerin ihtiyaçları ve sıkıntıları varsa bunları devlet olarak çözmeye gayret edeceğiz, yanlarında olacağız."

Bakan Işıkhan, bir gazetecinin "fabrikadaki vincin bakımının ne zaman yapıldığına" ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

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"Rehberlik ve Teftiş Başkanlığımızın gerekli incelemelerde bulunduğunu ifade ettim. İşletmeyi gözden geçirdik. Çok ciddi anlamda sıkıntıların yaşanmadığı belirleniyor müfettişlerimiz tarafından. Ancak yaşanan bu iş kazası ciddi anlamda bir sıkıntıya sebep oldu. Biz de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığından başmüfettişimizi görevlendirdik. Şu an bir şey söylemek için çok erken, olay çok sıcak. Denetlemeler ve teftişler bittikten sonra gerekli açıklamalar yapılacak."

Bakanlara AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin de eşlik etti.

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Işıkhan, Bayraktar ve Memişoğlu, açıklamanın ardından Aliağa Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Bakanların Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Şehir hastanelerindeki yaralıları da ziyaret edecekleri öğrenildi.