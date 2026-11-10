İzmir'de trenin çarptığı kişi öldü
İzmir'in Bayındır ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Giriş: 10.11.2026 - 00:03 Güncelleme:
İzmir'in Bayındır ilçesinde trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Yakacık Mahallesi'nde hemzemin geçitte karşıya geçmek isteyen Hüseyin Tan'a (75), makinisti öğrenilemeyen Basmane-Tire seferini yapan yolcu treni çarptı.
Ağır yaralanan Tan, olay yerinde gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Tan'ın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bayındır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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