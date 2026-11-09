İzmir'de patlamanın olduğu fabrikada bir kişi kendisini ateşe verdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde 16 işçinin hayatını kaybettiği patlamanın meydana geldiği fabrika önünde kimliği belirsiz bir kişi, üzerine yanıcı madde dökerek kendini ateşe verdi. Ağır yaralanan şahıs, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Aliağa ilçesinde faaliyet gösteren HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda bugün öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada patlamada hayatını kaybeden işçilerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Patlamada 2'si ağır 13 kişi de yaralanırken, fabrikada yıllarca tır şoförlüğü yaptığı öğrenilen T.İ. (40) adlı şahıs patlamanın yaşandığı fabrikanın önüne geldi. Üzerine yanıcı madde dökerek kendisini ateşe veren şahıs ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

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Öte yandan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla patlamanın tüm yönleriyle araştırılması için 2 mülkiye başmüfettişi görevlendirildi. Olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı.