Karşıyaka Basketbol'dan 2 maçlık galibiyet serisi
Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş'ı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Beşiktaş’ı mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.
Basketbol Süper Ligi’nin 7. haftasında Karşıyaka, sahasında Beşiktaş’ı konuk etti. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi yeşilkırmızılılar, 8483 kazandı. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Bursaspor’u mağlup eden İzmir ekibi, Beşiktaş karşısında da galip gelerek üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşıyaka Başantrenörü Nenad Markovic, zorlu karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Markovic, "Bizim için çok önemli bir maçtı. Dolu bir salonda oynamak, taraftarlarımızla birlikte bu atmosferi yaşamak gerçekten hayalimizdi. Maçın başından sonuna kadar oyunun içindeydik. Zaman zaman, özellikle 5 dakikalık bir bölümde kötü basketbol oynadık ancak 40 dakika boyunca sahada çok iyi mücadele ettik. Verdiğimiz bu mücadelenin karşılığını aldığımız için mutluyuz" dedi.
KafKaf, playoff hattına girdi
Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi’nde geride kalan 7 haftada 4 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 8. sıraya yükseldi. İzmir ekibi, böylece bu sezon ilk kez playoff hattına girmeyi başardı. Gelecek hafta Borda Bandırma’ya konuk olacak yeşilkırmızılılar, zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak üst üste üçüncü maçını kazanmayı ve puan tablosunda daha üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
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