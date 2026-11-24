BU yıl 20'nci yılını iş ortaklarıyla Kahramanmaraş'ta kutlayan Lezita, 2027'nin ikinci çeyreğinde devreye alacağı Kahramanmaraş entegrasyonuyla yeni bir büyüme dönemine hazırlanıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, yatırımın Türkiye'nin üretim gücüne duyulan inancın simgesi olduğunu vurgulayıp, "Kahramanmaraş entegrasyonu, yenilikçi ürünlerimizi hem iç pazardaki hem de yurt dışındaki tüketicilerimizle buluşturacak stratejik bir atılımdır" dedi.

Beyaz et sektörünün önde gelen markalarından Lezita, 'Lezzetin İzinde 20 Yıl' temasıyla Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta düzenlediği İş Ortakları Toplantısı'nda bayileri ve iş ortaklarıyla bir araya geldi. Kahramanmaraş tesisine yapılan ziyaretle başlayan programda, şirketin yeni dönem vizyonu ve Kahramanmaraş yatırımının hedefleri paylaşıldı.

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'KAHRAMANMARAŞ, SADECE BİR ÜRETİM KAPASİTESİ ARTIŞI DEĞİLDİR'

Toplantıda konuşan Lezita Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Abalıoğlu, Kahramanmaraş entegrasyonunun şirket için tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtip, "Önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde faaliyete geçireceğimiz Kahramanmaraş entegrasyonu, sadece bir üretim kapasitesi artışı değildir. Bu yatırım ürün yelpazemizi zenginleştirecek, henüz pazarda bulunmayan yenilikçi ürünlerimizi hem iç pazardaki hem de yurt dışındaki tüketicilerimizle buluşturacak stratejik bir atılımdır" dedi.

'YATIRIMIMIZIN BÖLGENİN EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNACAĞINA İNANIYORUZ'

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Lezita'nın 2023 yılının Şubat ayında yaşanan büyük depremin ardından yaraları sarma çalışmalarına destek vermek üzere seferber olduğunu dile getiren Abalıoğlu, "Bölgedeki kalkınmaya destek olmak, istihdam sağlamak ve ekonomik kaldıracın bir parçası olmak adına harekete geçtik. Deprem öncesinde de bu bölgeyi stratejik bir lokasyon olarak değerlendiriyorduk. Deprem sonrasında yatırımımızın kapsamını bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak bir ekosistem olarak ele aldık. Yatırımımızla bölgedeki tedarikçilere, insanlara iş imkanları sunacağız. Kahramanmaraş yatırımımızın bölgenin ekonomisine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

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'SERMAYE İÇİN EN HAYATİ UNSUR GÜVENDİR'

Konuşmasında yatırım ortamına ilişkin değerlendirmelerini de paylaşan Abalıoğlu, şöyle devam etti: "Bizler yatırım yaparken sadece teşviklere ya da pazar büyüklüğüne bakarak adım atmayız. Geleceğe inanmak, hukuka güvenmek ve yarını öngörebilmek isteriz. Sermaye için en hayati unsur güvendir. Yıllardır bu topraklarda üreten, istihdam sağlayan, kazandığını yine bu ülkeye yatıran sanayiciler olarak beklentimiz açık ve nettir; üretenin, dürüst çalışanın ve istihdam yaratanın önünün açılması; hukukun üstünlüğünün ve öngörülebilir bir güven ortamının her koşulda korunması."

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'ÜRETMEKTEN, ÇALIŞMAKTAN VE ÜLKEMİZE DEĞER KATMAKTAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ'

Lezita olarak her koşulda kesintisiz üretime devam ettiklerini vurgulayan Ergun Abalıoğlu, "Sorunlarla karşılaştığımızda vazgeçmek yerine, mücadele etmeye devam edeceğiz. Çalışanlarımızın geleceği de tesislerimiz de köklerimiz de bu topraklarda. Kahramanmaraş yatırımımız işte tam da bu kararlılığın bir simgesidir. Eleştireceğiz, sitem edeceğiz; ama üretmekten, çalışmaktan ve ülkemize değer katmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

'LEZİTA'YI OMUZ OMUZA BÜYÜTTÜK'

Abalıoğlu toplantıda, İzmir'de hayata geçirilen Lezzeti Ala'nın başarısına da değindi. Abalıoğlu, "Doğru ürünü yüksek kaliteyle sunup arkasına güçlü bir dağıtım ağı koyduğunuzda başarı kaçınılmazdır. Şimdi Kahramanmaraş ile bu başarı hikayesini çok daha geniş kitlelere yayacağız" dedi.

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Başarının temelinde çalışanların, iş ortaklarının ve tedarikçilerinin emeği olduğunu belirten Abalıoğlu, bayileri 'Lezita markasının sahadaki en güçlü temsilcileri' olarak tanımlayıp, şunları söyledi: "Lezita'yı bugüne kadar omuz omuza büyüttük; şimdi çok daha ileriye taşıma zamanı. Geleceğe büyük bir heyecan, umut ve güvenle bakıyoruz."

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