Karşıyaka’nın 25 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal, yeşilkırmızılı formayla çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta şampiyonluk hedefleyen Karşıyaka, son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla yükselişe geçti. Ligde oynadığı son 9 maçta 8 galibiyet ve 1 beraberlik alan yeşilkırmızılılar, bu süreçte yenilgi yüzü görmedi. Puanını 27’ye çıkaran İzmir ekibi, lider Etimesgutspor’un 2 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor. Karşıyaka’nın bu yükselişinde ise 25 yaşındaki kanat oyuncusu Veysel Karani Ünal’ın performansı dikkat çekiyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Veysel Karani Ünal, son haftalarda gösterdiği performansla adından söz ettirmeye başladı. Bu sezonki ilk golünü 8. haftada Söke 1970 karşısında kaydeden başarılı oyuncu, bir sonraki hafta Denizli İdmanyurdu mücadelesinde 1 gol ve 1 asistle oynadı. Çıkışını Bigaspor karşısında da sürdüren 25 yaşındaki futbolcu, bu mücadelede de rakip fileleri bir kez havalandırdı. Ardından Gemlik Sümerbey karşısında ilk yarıda sakatlanan Veysel Karani, ikinci yarıda oyuna devam edemezken müsabakayı da skor katkısı yapamadan tamamladı.

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Sakatlığı nedeniyle 12. haftada Bucaspor 1928 ile oynanan İzmir derbisinde riske edilmeyerek kadroya alınmayan başarılı oyuncu, hafta sonu oynanan Alanya 1221 karşılaşmasında formasına yeniden kavuştu. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Veysel Karani Ünal, 1 gol ve 1 asistle galibiyette önemli rol oynadı. Böylece 25 yaşındaki kanat oyuncusu, yeşilkırmızılı formayla çıktığı son 5 maçta 4 gol ve 2 asistle 6 gole doğrudan katkı sağladı.