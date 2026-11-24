İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olması gereken erkeklerin en büyük endişelerinden biri olan cinsel fonksiyon kaybına karşı, yapay zeka destekli Aquablasyon yöntemi dikkat çekiyor. Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak, yüksek basınçlı su jetiyle uygulanan yöntemde uluslararası çalışmalara göre hastaların yaklaşık yüzde 90'ında boşalma fonksiyonunun korunduğunun bildirildiğini söyledi.

Ürolog Prof. Dr. Özgür Çakmak, iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde kullanılan Aquablasyon yönteminin özellikle cinsel fonksiyonlarını korumayı önemseyen hastalar açısından dikkat çekici bir seçenek olduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakmak, ısı enerjisi kullanmadan, yüksek basınçlı su jetiyle gerçekleştirilen yöntemin, uygun hastalar için yeni bir tedavi seçeneği oluşturduğunu belirterek, "Uluslararası randomize çalışmalarda hastaların yaklaşık yüzde 90'ında boşalma fonksiyonunun korunduğu bildirilmiştir" dedi.

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50 yaş üzerindeki erkeklerde sık görülüyor

İyi huylu prostat büyümesi, özellikle 50 yaşından sonra erkeklerde sık karşılaşılan sağlık sorunları arasında yer alıyor. Yaş ilerledikçe görülme sıklığı artan bu durum; sık idrara çıkma, geceleri idrar yapmak için uyanma, idrar akışında zayıflama ve mesanenin tam boşalmadığı hissi gibi şikayetlere yol açabiliyor. İlaç tedavisinden yeterli fayda göremeyen hastalarda cerrahi seçenekler gündeme gelebiliyor. Ancak tedavi yönteminin belirlenmesinde prostatın boyutundan hastanın genel sağlık durumuna kadar pek çok faktörün dikkate alınması gerekiyor. İyi huylu prostat büyümesi nedeniyle ameliyat olması gereken erkeklerin en büyük endişelerinden biri, cinsel yaşamlarının olumsuz etkilenmesi oluyor.

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Endişeleri azaltan yöntem

Acıbadem Kent Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Özgür Çakmak, yapay zekâ destekli Aquablasyon sisteminin, boşalma fonksiyonunun korunmasına yönelik kişiye özel planlama imkanı sunduğunu söyledi. Prof. Dr. Çakmak, prostat ameliyatı planlanan hastaların en sık ameliyat sonrasında cinsel yaşamlarının etkilenip etkilenmeyeceği sorusunu sorduğuna dikkat çekerken, yöntemin bu konudaki endişeleri azaltmaya yönelik bir yaklaşım sunduğunu ifade etti. Çakmak, "Klasik yöntemlerde ameliyat sonrası boşalma sorunu sık görülebiliyor. Aquablasyon ile boşalmayla ilişkili yapıları koruyacak şekilde plan yapabiliyoruz. Bu yöntemle hastaların yaklaşık yüzde 90'ında boşalma fonksiyonu korunduğu yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur" diye konuştu. Çakmak, yöntem ve avantajları konusunda şu bilgileri verdi:

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Yapay zeka planlıyor, cerrah onaylıyor

"Aquablasyon sistemi, iyi huylu prostat büyümesinin cerrahi tedavisinde yapay zekâ destekli planlama ve robotik uygulamayı bir araya getiriyor. İşlemde vücutta herhangi bir kesi yapılmazken prostat dokusu, ısı enerjisi yerine yüksek basınçlı su jetiyle uzaklaştırılıyor. İdrar yolundan girilerek gerçekleştirilen işlem sırasında prostat, makattan yerleştirilen ultrason probuyla gerçek zamanlı görüntüleniyor. Yapay zeka destekli yazılım, ultrason görüntüleri üzerinde önemli anatomik yapıları tanımlayarak hastaya özel bir tedavi planı öneriyor. Cerrahın kontrol edip onayladığı plan doğrultusunda robotik sistem, hedeflenen bölgedeki fazla prostat dokusunu uzaklaştırıyor. Robotik doku alımı birkaç dakika sürüyor." Yöntemin ısı enerjisi kullanmamasının da önemli bir özellik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Çakmak, "Doku ısı yerine su jetiyle uzaklaştırıldığı için çevre dokularda ısıya bağlı hasar oluşmuyor. Robotik sistem, onayladığımız planı milimetrik hassasiyetle uyguluyor. Bu da tedavinin standart ve öngörülebilir olmasını sağlıyor" diye konuştu.

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Her hasta için en uygun yöntem ayrı belirlenmeli

Aquablasyonun her prostat büyümesi hastası için uygun olmayabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Özgür Çakmak, tedavi kararının ayrıntılı ürolojik değerlendirme sonrasında verilmesi gerektiğini söyledi. Çakmak, "Prostatın boyutu ve şekli, hastanın şikâyetleri, beklentileri ve genel sağlık durumu birlikte değerlendirilmeli. Aquablasyon artık hastalarımıza sunabildiğimiz önemli bir seçenek. Ancak her hasta için en uygun yöntemi, ayrıntılı muayene ve tetkiklerin ardından hastamızla birlikte belirliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Araştırdım, doğru tercih yaptığımı gördüm"

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Bayburt'tan gelen 52 yaşındaki mali müşavir Murat Erkul da iyi huylu prostat büyümesi nedeniyle yaşadığı şikâyetler üzerine Aquablasyon yöntemini araştırarak tercih etti. İki yıl önce başlayan şikâyetlerinin ameliyat gerektirecek aşamaya gelmesiyle tedavi seçeneklerini incelemeye başladığını anlatan üç çocuk babası Erkul, yöntem hakkında internetten ve yapay zeka uygulamalarından araştırma yaptığını, yabancı bilimsel makaleleri de incelediğini söyledi. Araştırmaları sonucunda karar verdiğini belirten Erkul, "Özellikle ileride çocuk sahibi olmak isteyen erkekler açısından uygun bir yöntem olduğunu gördüm. Doktorum Prof. Dr. Özgür Çakmak da yöntemin tüm yönlerini bana anlattı. Doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Kendimi iyi hissediyorum" dedi.