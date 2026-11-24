İEÜ Medical Point Hastanesi, yürüttüğü altı verimlilik projesiyle 12. Kaizen Paylaşımları Etkinliği’nde yer aldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 12’ncisi düzenlenen Kaizen Paylaşımları Etkinliği, 1314 Kasım günlerinde bin 400’den fazla katılımcıyı bir araya getirdi. Farklı sektörlerden kurumların sürekli iyileştirme çalışmalarını paylaştığı etkinlikte İEÜ Medical Point Hastanesi, sağlık hizmetlerinde verimliliği artırmaya yönelik altı projesini sundu.

Hastane süreçlerine mühendislik bakışı

İEÜ Medical Point Hastanesi Kalite Geliştirme ve İyileştirme Müdürlüğü yetkilileri, hastanenin günlük işleşiyinin daha verimli getirilmesi için sürdürülen projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi. Sağlıkta mükemmelliğin yalnızca iyi tedavi sunmakla değil, süreçleri akıllıca tasarlamakla mümkün olabileceğini anlatan yetkililer, kaynakları etkin kullanmayı, israfı azaltmayı, operasyonel verimliliği artırmayı ve en önemlisi hasta güvenliğine değer katmayı hedeflediklerini dile getirdiler.

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85 firma 440 başvuru

85 firmanın 440 projeyle başvurduğu Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde enerji verimliliği ve çevre, kalite iyileştirme, bilişim, üretim verimliliği ile işçi sağlığı ve iş güvenliği gibi alanlarda yütürülen projeler yer aldı.