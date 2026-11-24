24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Zübeyde Hanım Huzurevi’nde yaşayan emekli öğretmenlerle Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan öğretmenler bir araya geldi. Buluşmada mesleğin farklı kuşaklarından öğretmenler, anılarını ve meslek deneyimlerini paylaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde hizmet veren Zübeyde Hanım Huzurevi, Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nde ve Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimlerinde görev yapan öğretmenler, huzurevinde yaşayan emekli öğretmenlerle buluştu. Öğretmenler Günü’nün coşkuyla kutlandığı etkinlikte konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve müzik dinletisi sunuldu. Buluşmanın en duygusal anlarından biri, mesleğin en genç ve en kıdemli temsilcilerinin bir araya gelmesi oldu. Yuvamız İzmir’de görev yapan 23 yaşındaki öğretmen Sevcan Ertuğrul, huzurevi sakini 90 yaşındaki emekli öğretmen Salih Kaplan’a çiçek takdim etti.

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Meslek büyüklerine alkış

Kendisi de 19 yıl sınıf ve sosyal bilgiler öğretmenliği yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ela Hızlı, etkinlikte yaptığı konuşmada eğitim sürecinde görev alan tüm çalışanların önemine dikkat çekti. Hızlı, "Burada öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz. Ancak merkezlerimizde öğretmenlerimiz kadar çocuklara sevgi ve ilgi gösteren sınıf annelerimiz, rehberlik görevlilerimiz, temizlikten, parklardan ve bahçelerden sorumlu çalışma arkadaşlarımız da var. Onların hepsi eğitimin bir parçası. Çocuklarımız için öğretmen, örnek ve model. Kurumlarımızda bütün görev dağılımını paylaşan arkadaşlarımızın öğrencilerimiz için birer örnek olduğunun bilincindeyiz. Hepsi aynı duygu ve sevgiyle çocuklarımızla ilgileniyor" dedi.

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Öğretmenlik mesleğini yapmış olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Hızlı, huzurevinde yaşayan emekli öğretmenlere teşekkür ederek şöyle konuştu: "Çok mutluyum. Öğretmenliğin huzurunu, tadını ve motivasyonunu hep yaşadım. Ancak burada benden çok daha uzun yıllar bu mesleği yapmış, öğrencileriyle karşılaştığında defalarca ‘Öğretmenim, beni hatırladınız mı?’ sorusunu duymuş emekli öğretmenlerimiz var. Onları alkışlamak istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, başöğretmenlik unvanını gururla, sevgiyle ve onurla taşımıştı. Atatürk’ü ve ülkemizin çocukları için emek vermiş, aramızdan ayrılmış tüm öğretmenlerimizi sevgi ve rahmetle anıyorum."