"Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynadığımız Yukatel Denizli Basket karşılaşmasında sakatlanan oyuncumuz Yavuz Gültekin'in yapılan tetkiklerinde ayak bileği dış yan bağında yırtık tespit edilmiştir. Aynı maçta sakatlanan diğer oyuncumuz Markel Starks'ın uyluk hamstring kasında yırtık tespit edilmiştir. Her iki oyuncumuzun da tedavisine ivedilikle başlanmıştır."

Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

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