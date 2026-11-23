Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, sporcularda görülen dizanteri vakaları nedeniyle ligdeki 2 karşılaşmanın daha ertelenmesi için başvuruda bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, takımda görülen dizanteri vakaları nedeniyle sporcu tedavilerinin sürdüğü aktarıldı.

Sporcuların mevcut sağlık durumlarına ilişkin yapılan tıbbi değerlendirmeler ve düzenlenen doktor raporları doğrultusunda müsabakalarda yer almalarının sağlık açısından uygun olmadığının ifade edildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda 29 Kasım Pazar günü Manisa Büyükşehir Belediyespor ve 6 Aralık Pazar günü Beşiktaş ile oynanması planlanan Vodafone Sultanlar Ligi karşılaşmalarımızın ertelenmesi talebiyle Türkiye Voleybol Federasyonuna gerekli resmi başvurular yapılmıştır. Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılacak değerlendirmenin ardından alınan karar ve sürece ilişkin gelişmeler kulübümüzün resmi iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sürece ilişkin atılabilecek tüm adımları titizlikle değerlendirirken, mevcut aşamada önceliğimizi sporcularımızın sağlık durumlarına ve tedavi süreçlerine veriyoruz."

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Açıklamada, hukuki koşullarla ilgili gerekli incelemelerin de hassasiyetle yürütüldüğü ve sporcuların haklarının her koşulda korunması adına sürecin sonuna kadar takipçisi olunacağı kaydedildi.

Daha önce Vodafone Sultanlar Ligi'ndeki Fenerbahçe Medicana maçı ertelenen Aras Kargo, CEV Challenge Kupası'nda Yunanistan temsilcisi Zaon Kifissia ile 25 Kasım'da yapacağı maçın ertelenmesi için de başvuruda bulunmuştu.