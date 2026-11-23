İzmir’in Urla ilçesinde evinde bıçak ve kurşun izleriyle ölü bulunan 72 yaşındaki iş adamının miras nedeniyle kızı tarafından planlanan cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. İzmir, İstanbul ve Elazığ’da 600 saatlik kamera ve PTS kaydının incelenmesinin ardından düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişi tutuklandı.

Olay, 10 Kasım’da Urla ilçesi İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan bir villada meydana geldi. İzmir’de Moda Tekstil Konfeksiyoncuları (MTK) Sitesi’nde tekstil ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmanın sahibi Bekir Kayabaşı’ndan (72) haber alamayan yakınları, saat 23.00 sıralarında eve gitti. İçeri giren yakınları, Kayabaşı’nı kanlar içinde hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Kayabaşı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Vücudunda bıçak ve kurşun izleri tespit edilen Kayabaşı’nın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edilen Kayabaşı'nın cenazesi, 1 gün sonra Hacı Hasanoğlu Hacı Erdoğan Şener Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Urla Kabristanlığı’nda toprağa verildi.

REKLAM

600 saatlik görüntü incelendi

Cinayetin aydınlatılması için İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube, İstihbarat Şube, Olay Yeri İnceleme Şube müdürlükleri ile Urla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli çalışma başlatıldı. Ekipler, Kayabaşı’nın villası ve çevresindeki yaklaşık 6,5 dönümlük arazide detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Soruşturma çerçevesinde İzmir, İstanbul ve Elazığ illerinde yer alan yaklaşık 120 Plaka Tanıma Sistemi (PTS) noktası ile 30 Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasının kayıtları mercek altına alındı. Bunun yanı sıra 45 ayrı noktadan temin edilen görüntülerle birlikte toplam 600 saatlik kayıt ekiplerce tek tek incelenip, analiz edildi. Kayabaşı’nın aile bireyleri, yakın çevresi ve iş çevresinden tanıdıkları dahil olmak üzere çok sayıda kişinin ifadesine başvuruldu.

REKLAM

Cinayetin sebebi: Miras

Elde edilen bulgular ve yapılan analizler sonucunda cinayetin Bekir Kayabaşı’nın kızı P.K. tarafından miras nedeniyle planlandığı belirlendi. P.K.’nin erkek arkadaşı olan ve aynı zamanda Kayabaşı’nın özel şoförlüğünü yapan S.A. ile birlikte hareket ettiği, S.A.’nın da cinayetin gerçekleştirilmesi için P.K.’nin önceden tanıdığı şüpheliyle anlaştığı tespit edildi. Teknik ve fiziki takip ile delil toplama çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 16 Kasım’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüpheliler P.K. (45), S.A. (39), H.H.S. (29) ve M.V.A. (32) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

REKLAM

Telefonu kırıp denize attığı anlar kamerada

Soruşturma sürecinde şüpheli S.A.’nın izini kaybettirmek ve delil karartmak amacıyla cep telefonunu kırıp ardından denize attığı anların güvenlik kamerasına yansıdığı kaydedildi. Deniz polisi ekiplerince cep telefonunun su altında tespit edilmesinin ardından dalgıçların suya girerek telefonu denizden çıkardığı anlar da görüntülerde yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.