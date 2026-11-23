Trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan aday sürücünün ehliyeti iptal edildi
İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan aday sürücüye 48 bin 500 lira ceza uygulandı, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan aday sürücüye 48 bin 500 lira ceza uygulandı, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletli sürücünün Buca Otoyolu Kutlutaş Köprüsü yakınlarında akrobatik hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Kimlik bilgileri tespit edilen U.S.G. (20) gözaltına alındı.
Şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun "akrobatik hareketler yapmak" ve "kask kullanmamak" suçlarını düzenleyen maddelerinden toplamda 48 bin 500 lira ceza uygulandı.
Ayrıca motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.
Öte yandan şüphelinin, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan işlem başlatıldı.
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