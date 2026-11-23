Öte yandan şüphelinin, aday sürücü olması nedeniyle sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.

Şüpheliye Karayolları Trafik Kanunu'nun "akrobatik hareketler yapmak" ve "kask kullanmamak" suçlarını düzenleyen maddelerinden toplamda 48 bin 500 lira ceza uygulandı.

İzmir'in Buca ilçesinde, motosikletiyle otoyolda akrobatik hareketler yapan aday sürücüye 48 bin 500 lira ceza uygulandı, ehliyeti daimi olarak iptal edildi.

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