Gaziemirspor, ligde ve kupada oynadığı İzmir derbilerinde Karşıyaka, Altay ve Bucaspor 1928'i mağlup etmeyi başardı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Gaziemirspor, sezonun ilk 13 haftasında 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Son haftalarda elde ettiği galibiyetlerle düşme hattından uzaklaşan İzmir ekibi, 10. sıraya kadar yükseldi. Yeşilbeyazlılar, özellikle İzmir derbilerinde ortaya koyduğu performansla dikkat çekti. İlk derbisinde 4. haftada Karşıyaka'ya konuk olan Gaziemirspor, rakibini 10 mağlup etti. Ardından 6. haftada yine deplasmanda karşılaştığı Bucaspor 1928'i 21 yenmeyi başaran İzmir temsilcisi, son olarak 13. haftada sahasında Altay'ı aynı skorla geçti. Böylece Gaziemirspor, ligde oynadığı 3 İzmir derbisinden de galibiyetle ayrılarak bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamadı.

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Öte yandan Gaziemirspor, Türkiye Kupası'nda da İzmir derbisinden galibiyetle ayrıldı. Yeşilbeyazlılar, deplasmanda karşılaştığı Bucaspor'u 40 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.