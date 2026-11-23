İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen silahlı saldırıda, baba ile oğlu öldürülmüş halde bulundu.

Karaburun ilçesi Eski Mordoğan Mahallesi, gece saatlerinde yaşanan silahlı saldırıyla sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, ormanlık alanda silah seslerini duyan vatandaşlar durumu jandarmaya ihbar etti. Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan baba Eyüp Durnagöl (43) ile oğlu Yunus Durnagöl (14) silahla öldürülmüş olarak bulundu. Baba ve oğlunun cenazeleri savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Olayın çıkış nedenine ilişkin soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.