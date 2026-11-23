Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray’a yenilerek 2 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 9. hafta mücadelesinde deplasmanda Galatasaray’a konuk oldu. İzmir temsilcisi, rakibine 8164 mağlup olarak 2 maç aradan sonra mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Orhun Ene ise karşılaşmaya dair önemli açıklamalarda bulundu. Maça kötü başladıklarını ve bu yüzden erken bir fark oluştuğunu dile getiren Ene, "İlk yarıda bu farkı kapatma şansı bulduk; büyük çaba harcayarak soyunma odasına az farkla geride girdik. İkinci yarının sert geçeceğini biliyorduk. Biz de sert oynamak ve ikinci yarıya daha iyi başlamak istedik. Ama hiç beklemediğimiz şekilde anlamsız top kayıpları yaptık, savunmada hatalar yaptık ve alışılmış oyunumuzdan uzaklaştık. Hücumda da şutlarımız girmedi. Boş pozisyonları bile çok düşük yüzdeyle kullandık, çok kolay toplar kaybettik. İkinci yarıda oynadığımız basketbol, bugüne kadar oynadığımız basketbolun çok uzağındaydı" ifadelerine yer verdi.