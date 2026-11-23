Aramada 24 kilo 250 gram pregabalin ham maddesi, 2 bin boş kapsül ve uyuşturucu hap basımında kullanılan plastik aparatlar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, Zafer Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan bir araçta ve şüphelilere ait adreslerde arama yaptı.

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