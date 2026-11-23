İZMİR'de 38 yıllık fizik öğretmeni Gürcan Baba (61) ile 34 yıllık sınıf öğretmeni eşi Münevver Baba (57), meslek hayatlarını tamamlayarak emekli oldu. Gürcan Baba'nın öğrencileri, okul koridorlarında çift sıra oluşturup ellerinde karanfillerle sürpriz veda töreni düzenledi. Alkışlar eşliğinde karşılanan öğretmen çift, duygusal anlar yaşadı.

Batman Lisesi'nde 1988 yılında fizik öğretmeni olarak göreve başlayan Gürcan Baba, 1993 yılından itibaren İzmir'de farklı okullarda görev yaptı. Beydağ Cumhuriyet Lisesi, Mersinli Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bornova Hayrettin Duran Anadolu Lisesi ve Bornova Anadolu Lisesi'nde çalışan Baba, meslek hayatının son dönemini Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde geçirdi. 38 yıllık öğretmenlik hayatında öğrencilerini bilim ve teknolojiyle buluşturan Gürcan Baba, özellikle robotik alanındaki çalışmalarıyla öne çıktı. Öğrencileriyle birlikte Dünya Robot Olimpiyatları'na (WRO) katılan Baba, 2019 yılında Türkiye 2’ncisi olarak Danimarka'da, 2025 yılında ise Türkiye 1’incisi olarak Singapur'da ülkeyi temsil etti. 2026 yılında Türkiye 2’nciliği elde eden ekibiyle Hırvatistan'da düzenlenecek organizasyonda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Gürcan Baba, öğrencileriyle FIRST LEGO League (FLL), TEKNOFEST ve TÜBİTAK yarışmalarında da okullarını temsil etti.

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Eşi Münevver Baba ise eğitim hayatına 1992 yılında Batman'da sınıf öğretmeni olarak başladı. 1993 yılından itibaren İzmir'de görev yapan Münevver Baba, 1995 yılında Bornova Ferit Bahriye Ergil İlköğretim Okulu'nda çalıştı. Ardından Batı Anadolu Çimento İlköğretim Okulu ve İsmet Sezgin İlkokulu'nda görev yapan Baba, yeniden Batı Anadolu Çimento İlkokulu'nda görevini sürdürdü. Temmuz 2026'da emekliye ayrılan Münevver Baba, 34 yıllık meslek hayatını ilkokulda tamamladı.

ALKIŞLAR VE KARANFİLLERLE UĞURLANDILAR

Gürcan Baba'nın öğrencileri Bornova Suphi Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde öğretmen çift için veda etkinliği düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler, okul koridorlarında ellerinde çiçeklerle çift sıra oluşturdu. Okula gelen Gürcan Baba ve eşi Münevver Baba, alkışlarla karşılandı. Öğrenciler, çifte karanfil verdi. Etkinliğin sonunda Okul Müdürü Mustafa Dönmez, öğretmen çiftine plaket takdim etti. Gürcan Baba ve eşi, alkışlar eşliğinde emekliliğe uğurlandı.

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'ÖĞRENCİLERİMİZ BİZE DEĞER KATTI'

Emekli olan Gürcan Baba, "38 yıl görev yaptıktan sonra bu sene artık emekli olduk. Yerimizi gençlere bıraktık. Yeterince çalışıp çocuklarımıza faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Artık kendimiz için de bir zaman ayırsak iyi olacak sanırım. Öğrencilere bir şeyler katmak, değer katmak o kadar mutlu ediyor ki. Biz öğretmenler işe gidiyoruz demeyiz. 'Okula gidiyoruz' deriz. Öğrenciler bize değer katan varlıklar" dedi.

Öğrencilerin hazırladığı sürprizden haberi olmadığını belirten Baba, "O kadar mutlu oldum ki anlatılmaz. 'Geri dönsem mi?' diye düşünmüyor değilim" diye konuştu. Mesleğe yeni başlayacak öğretmenlere de tavsiyelerde bulunan Baba, sözlerini şöyle sürdürdü:

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"Öğrenciyi sevin ve dinleyin. Biz çocuklarımıza ne kadar değer verir ne kadar çok sözlerini dinlersek o çocuklar özgüveni yüksek çocuklar oluyorlar ve hayatlarında da başarılı oluyorlar. Çocuklarımızı dinleyelim."

'BU İŞ, GÖNÜL İŞİDİR'

Münevver Baba ise öğretmenlik mesleğinin emeklilikle sona ermediğini belirtip, "Öğretmenlikten emekli olunmuyor. Böyle zamanlarda duygulanıyorum. Aynı zamanda mutlu da oluyorum. İşimi çok severek yaptım. 34 yıl boyunca severek çalıştım. Öğretmenlik sadece sınıfa girip ders anlatmak değildir. Bazen küçük bir çocuğun gözyaşını silmek, bazen cesaretinin kırıldığı yerde cesaret vermek. Yani onun içindeki cevheri keşfetmek, onu o yönde yönlendirmek. Bunların hepsi öğretmenlik mesleğinin önemli noktaları. Bu iş gönül işidir" diye konuştu.